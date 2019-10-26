Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Mazlum Kobani için kod adı hatırlatması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kod adı Mazlum Kobani olan terörist başı Ferhat Abdi Şahin ile ABD'nin görüşmesine tepki göstererek, " Terörist olmayan kişinin kod adı mı olur. Teröristler kod adı kullanır. Ben neden kod ad kullanmıyorum. Siz niye kullanmıyorsunuz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Teröristler kod adı kullanır

YPG'li terörist başı Mazlum Kobani'nin ABD yönetiminin görüşmesine tepki gösteren Çavuşoğlu, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Dün akşam Pompeo'ya da söyledik. Uluslararası toplumda de bu kişilerin terörist olduğuna dair fotoğraflar paylaşılıyor. ABD'nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle yan yana fotoğrafları. Türkiye'deki birçok terör saldırılarının sorumlusudur. İnterpoll tarafından da aranan bir teröristtir. Böyle bir teröristle ABD başkanının konuşması diyalog içinde olması kabul edilemez. Tüm bunları Pompeo'ya anlatınca işin ciddiyetini anladı. Hatta kendi istihbaratlarından bilgi almasını tavsiye ettim. Trump'la konuşacağını söyledi.

Her şeyden önce bir insanın bir ismi olur. Terörist olduğu belli de. Her gün isim değiştiriyor. Terörist olmayan kişi kod adı mı olur. Teröristler kod adı kullanır. Ben neden kod ad kullanmıyorum. Siz niye kullan mıyorsunuz. bir kere ismini netleştirmek lazım. Yok general mazlummuş falan. Kabul edilebilir şeyler değil. Adalet Bakanlığı'mızın hazırladığı tüm bilgileri iade taleplerini falan ABD'ye ilettik."

Almanya'ya sitem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı konusunda"Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkel, Macron ve Johnson'la görüşeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesine ilişkin, "Birleşmiş Milletler verilerine göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı." bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz." diye konuştu.

TSK'nın sivil hassasiyeti

Askeri harekat sırasında sivillerin hedef alınıdığı iddialarıyla ilgili soruya Çavuşoğlu, "Türkler Kürtlere saldırıyor denildi. Bölgenin yüzde 90'ı Arap. Kimyasal silah kullandığımız iddia edildi. en son ABD Başkanı Trump bile ABC'nin yalan yayınını skandal olarak niteledi. O kadar gerçek dışı propaganda gördük ki ne kadar çok bu teröristlerin destekçisi varmış bunu gördük. En küçük bir iddia da olsa biz bunu soruştururuz. En küçük insan hakları ihlalini biz tolere edemeyiz." dedi.

Geçici statüko değerlendirmesi Almanya'yı memnun etti

Heiko Maas ise, "Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Fakat böyle durumlarda birbirimizle konuşmamız lazım, birbirimiz hakkında değil. Biz sizinle bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki. Soçi sonrası yeni bir durum oluştu. Soçi'nin sonuçlarını tekrar ele almak durumundaydık. Soçi'de yapılan anlaşma temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi bunu da konuştuk ve Türk tarafı bunu teyit etti. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Mass, "İŞİD'çileirn çocuklarını elbette geri almaya devam edeceğiz. İŞİD'çi katillerin geri dönüp bunlaırn mahkeme önüne çıkarılmasının mümkün olmamasını önlemek istiyoruz. Mahkeme nezdinde kullanılabilecek somut kanıtların olması gerekiyor" dedi.