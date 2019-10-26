Erdoğan mühlet verip uyardı: Bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz

"Güvenli Bölge tesisi için çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda teröristlerden temizlenmezse bu işi biz ele alacak, bütün temizliği biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"150 saatte bitmediği takdirde..."

Erdoğan, Soçi mutabakatında Rusya ile anlaşmaya varılan, teröristlerin 150 saatte Güvenli Bölge'yi terk etmesi hususunda "Terör örgütünün tahliyesi 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

ABD ve Rusya ile mutabakat

Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık.

Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk.

"Demek ki artık imkanlarımız çoğaldı"

Biz size artık silah vermiyoruz dediler. SİHA vermediler ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk savunma sanayinin şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda bu kadar rahat edebiliyorsak demek ki artık imkanlarımız çoğaldı.