HABER /  POLİTİKA

Erdoğan mühlet verip uyardı: Bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz

"Güvenli Bölge tesisi için çalışıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hedefimize büyük ölçüde ulaştık. 150 saat sonunda teröristlerden temizlenmezse bu işi biz ele alacak, bütün temizliği biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"150 saatte bitmediği takdirde..."

Erdoğan, Soçi mutabakatında Rusya ile anlaşmaya varılan, teröristlerin 150 saatte Güvenli Bölge'yi terk etmesi hususunda "Terör örgütünün tahliyesi 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

ABD ve Rusya ile mutabakat

Biz asla teröristlerle masaya oturmayız. ABD ile oturduk, 120 saatte temizleyin sonra biz kontrolü alacağız dedik. Şu anda ABD, YPG'yi temizlediklerine dair yazı gönderdi ama temizleyemediler. Aynı anlaşmayı Rusya ile de yaptık.

Son günlerde sınırlarımızda tarihi önemde gelişmeler yaşanıyor. PKK ve YPG saldırılarını önlemek için sınırlarımızda güvenli bir bölge oluşturduk. 

"Demek ki artık imkanlarımız çoğaldı"

Biz size artık silah vermiyoruz dediler. SİHA vermediler ne oldu şimdi biz üretiyoruz. Geldiğimizde yüzde 20'sini karşılıyorduk savunma sanayinin şimdi yüzde 70'ini karşılıyoruz. İçeride ve dışarıda bu kadar rahat edebiliyorsak demek ki artık imkanlarımız çoğaldı.

Avrupa doğru konuşmuyor. Biz gerekirse Tel Abyad ve Resulayn arasında mültecilerin yaşayacağı konutları yapıp dünyaya ispat edeceğiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rusya uydu fotoğrafları paylaşarak ABD'yi petrol kaçakçılığıyla suçladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kaşıkçı cinayetini kim nasıl işledi? BM Özel Raportörü noktayı koydu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Mazlum Kobani için kod adı hatırlatması
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan dikkat çeken Barış Pınarı açıklamaları
Vefa Küçük'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüren aidat hatırlatması
Adil Öksüz'ü saklayan FETÖ imamından çok konuşulacak itiraflar
ING Türkiye konut kredisi faiz oranlarını aşağı çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
Detoks nedir nasıl yapılır o suları içmekten vazgeçin!
BDDK'nın kararı kuyumcuları memnun etti
İstanbul merkezli 10 ilde düğmeye basıldı! Büyük silah kaçakılığı operasyon
Büyük İstanbul depremi ile ilgili korkutan tahmin!
MHRS erken randevu alma 2019 sistemi TC ile giriş
Yorumlar 4 yorum