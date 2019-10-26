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Kaşıkçı cinayetini kim nasıl işledi? BM Özel Raportörü noktayı koydu

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Cemal Kaşıkçı infazını 'Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış bir eylem' olarak niteledi.

"Kaşıkçı cinayeti Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz" ifadesini kullanan BM yetkilisi Callamard, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Titizlikle organize edildi"

Callamard, "Titizlikle organize edilen ve hazırlanan bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Cinayetin bir planın parçası olduğundan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Cinayetten sonraki olaylara katıldılar"

Riyad'daki birçok resmi yetkilinin bu özel operasyonun organizasyonunda yer aldığını da bildiğini anlatan Callamard, "Ayrıca, yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum" ifadesini kullandı.

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