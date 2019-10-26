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Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı? sorusuna Erdoğan'dan çarpıcı yanıt

“Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" diye seslenen kadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

"Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?"

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, "Toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı. 

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