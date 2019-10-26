27 kente sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 27 ilde yağış etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İşte 5 günlük hava durumu haritası...
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Sakarya, Karabük, Amasya, Tokat ve Erzincan çevreleri ile İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey, Kırklareli'nin doğu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı
Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor.
Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıklar
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.