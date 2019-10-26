İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı açıldı! İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı açıldı. Ormanın halka neden açılmadığını soran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışma yaratan "İmara değil, halka açıyoruz" sloganlarının bir felsefeyi yansıttığını belirtti.

İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski başkanlar Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

"Yazık değil mi insanlarımıza?"

Burada konuşma yapan İmamoğlu, Orman Bakanlığı tarafından tahsis edildikten sonra iki yıl boyunca Kemerburgaz Ormanı'nın halka neden açılmadığını sordu. "İmara değil, halka açıyoruz" sloganlarının bir felsefeyi yansıttığını belirten İmamoğlu, "Yazık değil mi insanlarımıza? İnsanlara bu tür alanları hızlıca açmak lazım. Hayat geçiyor. Ömür geçiyor" ifadesini kullandı.

"Şaşırtıcı, şok oldum"

Hacı Osman Bölgesi'ndeki ormanlık alanın da vatandaşlara kapalı olduğunu belirten İmamoğlu, "Tek bir metro ile insanlar oraya gidebilir. Biz onlara aktiviteler hazırlayabiliriz. Şaşırtıcı, şok oldum. Belki orayı gezmesi 1 gün sürer" dedi.

"Burada insanlar yaşamıyor mu?"

İmamoğlu kendisini dinleyenler arasında yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Burayı da gençlik bayramında 19 Mayıs'ta açacağız" diye söz verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da İstanbul'da kişi başına düşen yeşillik alanının azlığına dikkati çekerek, "İstanbul’da bazı semtlerde kişi başına düşen yeşil alan 1 metre 90 cm. Peki burada insanlar yaşamıyor mu? Burada çocuklar yaşamıyor mu? Burada yaşlılar yaşamıyor mu? Burada yaşayanların da ağaç görmeye, yeşil bir alan görmeye hakları yok mu? Çocukların oynayabileceği bir alan elde etmeye hakları yok mu? Bu çocuklar bizim çocuklarımız" diye konuştu.