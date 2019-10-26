Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a: Mesaj alındı mı?

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam oynanacak olan Konyaspor maçına davet etti. Erdoğan ise ''Prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye uluslararası maçlara gelmeyi isterim. Mesaj alındı mı?" dedi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu akşam oynanacak olan Konyaspor maçına davet etti.

“Cumhurbaşkanımızı maça bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı akşam oynanacak olan Konyaspor maçına davet eden Ali Koç, "Fenerbahçe camiası olarak sizi ve değerli ailenizi stadımızda ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirtmek istiyorum. Sizin sporu ne kadar sevdiğinizi, Türk sporunun gelişmesi için yaptığınız icraatları, futbolu ne kadar yakından takip ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Herkes sizin Fenerbahçeli olduğunuzu biliyor ancak Fenerbahçe’nin sizin için tam olarak ne anlama geldiğini herkes tam olarak tahayyül edemeyebilir. Biraz sonra videoda izleyeceğimiz gibi, kariyer planlamanızı farklı bir şekilde yapmış olsaydınız belki de bugün aramızda eski bir sporcumuz veya kulüp yöneticimiz olarak bulunuyor olacaktınız. Ama önemli olan bugün Yüksek Divan Kurulu üyemiz olarak aramızda bulunmanızdır” şeklinde konuştu.

''Mesaj alındı mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un daveti üzerine şu ifadeleri kullandı; "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi isterdim ama prensip gereği Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarına katılmıyorum. Seneye Fenerbahçemizin Avrupa takımlarıyla oynayacağı maçları statta izleyeceğim. Dolayısıyla bir hedef belirlemiş oluyorum değil mi? Mesaj alındı mı?"