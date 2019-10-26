Temelli'den dikkat çeken açıklama: 6-7 Eylül'ü araştırma önergemiz reddedildi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "6-8 Ekim olaylarının araştırılması için verdiğimiz 4 önerge AK Parti-MHP'nin oylarıyla reddedildi" açıklaması yaptı.

Halkların Demokratik Partisi Kars İl Örgütü, 2’nci Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Millet Bahçesi Masal Parkı'nda yapılan kongreye Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP milletvekilleri, belediye eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

"Araştırma önergeleri reddedildi"

Temelli "İktidarın 6- 8 Ekim olayları ile ilgili 5 yıl boyunca HDP'yi suçladığını hatırlatan Temelli, "Biz HDP olarak Kobanê olaylarının araştırılması için 4 kez önerge verdik ama AK Parti-MHP'nin oylarıyla reddedildi. Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak defalarca araştırma önergesi verdik ama onlar da AK Parti- MHP bloğu tarafından reddedildi. Buna benzer onlarca vaka sayabilirim" ifadelerini kullandı.

HDP'nin Meclis boykotu

Saygı duruşuyla başlayan kongrede konuşan Temelli, meclisi üç günlük boykot etme kararını değerlendirdi. Üç gün boyunca Meclis’e gitmeyerek bu uyarıyı yapma ihtiyacı hissettiklerini dile getiren Temelli, çünkü Meclis’in asli görevlerine yerine getiremez hale geldiğini, halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine sarayın vesayeti altında olan bir kuruma dönüştüğünü ifade etti.