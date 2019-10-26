Milli Savunma Bakanlığı'dan son dakika açıklama! Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif, gözetleme ve mayın temizliği yapan askerlere taciz ve saldırıların bugün de devam ettiğini, teröristlere gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir.”