Alanyaspor son dakikada yıkıldı

Süper Lig'in 9. haftasına lider giren Alanyaspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu oldu. Akdeniz ekibi 1-0 öne geçtiği maçta 90+1'inci dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. .

Geçtiğimiz hafta Rizespor'u 5-2 yenerek şov yapan Alanyaspor Gaziantep'te takıldı. 9. haftaya lider giren Akdeniz ekibi, ilk yarıda Cisse ile öne geçmesine rağmen 90+1'inci dakikada Kanabıyık'ın kafa golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 18 yaparken Gaziantep Futbol Kulübü 12 puana yükseldi..