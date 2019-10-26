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Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe şaşkınlığı

Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 yenilen Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman mücadeleyi değerlendirdi. Kocaman, bu sezon ceza sahası dışından golü olmayan Fenerbahçe'nin 4 golü ceza sahası dışından atmasına şaşırırken hakemin yönetimine de serzenişte bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Kocaman, "Normalimizin çok dışına taşan, özellikle skor olarak taşan bir oyun oldu. Anormallikler sadece skor açısından değil, diğer taraftan sezon başından beri bakıldığında ceza alanı dışından golü olmayan Fenerbahçe, 5 golünün 4'ünü ceza alanı dışından attı. Şu ana kadar ceza alanı dışından yemedik, bugün 4 vuruşta da ceza alanı dışından yedik. Ciddi hatalarımız oldu ve ciddi bir fark da gözüktü. Topla hareketlenme konusunda ciddi hatalar yaptık." dedi.

Maçın hakemi Ali Şansalan'ın maç başında sertliğe izin verdiğini söyleyen Kocaman, "Maçın genç hakemi, Fenerbahçe'nin şiddeti fazla oyununa da müsaade etti ve bu da baskının artmasına izin verdi." ifadelerini kullandı.

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