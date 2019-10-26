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Yusuf Yazıcı'nın şovu 3 puan getirdi

Fransa Ligi'nde Yusuf Yazıcı, Lille'in Bordeuax ile oynadığı maça damga vurdu. Fransa'da ilk golünü atan Yusuf Yazıcı, iki de asist yaptı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup etti.

Ligue 1'in 11. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi ekipte Benjamin Andre, 22. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yusuf Yazıcı, 61. dakikada penaltıdan ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirirken Lille'deki ilk golünü atmış oldu. 90. dakikada Loic Remy, Yusuf'un pasında topu ağlarla buluşturdu ve skoru belirledi: 3-0

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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