Fenerbahçe Konyaspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Rodrigues, 14. dakikada Zanka, 28. dakikada Ozan Tufan, 79. dakikada Luiz Gustavo ve 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Konyaspor'un tek sayısı ise Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golden geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90'Hakem maçın son düdüğünü çaldı.



90'Maçın sonuna 3 dakika eklendi.

Sarı Kart86'Hızlı hücuma çıkan Shengelia'yı faulle durduran Gustavo sarı kart gördü.

Ev Sahibi Golü 82'GOL! Vedat Muriqi takımının 5. golünü attı.

79'GOL! Luiz Gustavo takımını 4-1 öne geçiren golü attıGol - Luiz Gustavo

Oyuncu Değişikliği68'Sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Sadık Çiftpınar girdi.Serdar Aziz - Sadik Ciftpinar



65'Serdar Aziz ufak bir sakatlık yaşarken Sadık Çiftpınar kenarda oyuna girmek için hazırlık yapıyor



62'Ozan Tufan ceza yayının biraz gerisinden ayak içiyle şutunu yolladı fakat top yandan dışarı gitti.

Oyuncu Değişikliği59'Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çıktı yerine Tolga Ciğerci girdi.Emre Belözoglu - Tolga Cigerci



51'Skubic'in sağ kanattan ortasında Miya'dan önce savunma araya girdi.



Oyuncu Değişikliği46'Diğer değişiklikte de Ali Turan yerini Volkan Fındıklı'ya bıraktıAli Turan - Volkan Findikli



Oyuncu Değişikliği46'Konyaspor ikinci yarıya iki değişiklikle başlıyor! Mücahit çıktı yerine Shengelia girdi.Mücahit Can Akcay - Levan Shengelia

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.



Pozisyon45'İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

40'İlk yarının sonu yaklaşırken oyunun temposunda düşüş var. Topun hakimi Fenerbahçe



34'Hasan Ali Kaldırım'ın orta şut karışımı vuruşunda top yine dışarı gitti.



32'Fenerbahçe yine çok etkili geldi. Sol kanatta hareketlenen Rodrigues bir anda hızlandı ve Skubic'ten sıyrılıp dışarı çevirdi. Muriqi'nin uygun durumda gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.



Sarı Kart30'Konyaspor'da Moses'a faul yapan Farouk Miya sarı kart gördü.Sarı Kart - Farouk Miya

28'GOL! Ozan Tufan takımını 3-1 öne geçirdi.Gol - Ozan Tufan



25'Konyaspor etkili geldi! Ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit'in şutunu Serdar Aziz engelledi.



20'Sağ taraftan Isla'nın yaptığı ortada Muriqi kafayı vurdu ancak etkili olamadı.

16'GOL! Konyaspor çabuk toparlandı. Sağ kanattan Skubic'in ortasında ön direğe Ömer Ali ve Serdar Aziz birlikte hareketlendi. Son olarak Serdar Aziz'e çarpan top kaleciyi geçerek ağlarla buluştu.

14'GOL! Zanka takımının 2. golünü attı

11'GOL! Garry Rodrigues takımını 1-0 öne geçirdi.Gol - Garry Rodrigues



6'Sol taraftan süratle ceza sahasına giren Rodrigues içeri çevirdi. Muriqi'in tek vuruşunda kaleci Ertuğrul topa müdahale etti ve direğe de çarpan top oyun alanına döndü.



4'Fenerbahçe daha baskılı olan taraf savunmada rakibin boşluklarını arıyor.



2'Sağ kanattan Isla çizgiye indi ve pasını çıkardı top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriqi

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KONYASPOR: Ertuğrul, Skubic, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



