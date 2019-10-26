PKK yandaşları Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Volkswagen'in binasını işgal etti

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Almanya'da terör estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da THY gişelerini işgal eden terör örgütü yandaşları, bu kez Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

Terör örgütü destekçilerinin protesto ve eylemlerine ses çıkarmayan Almanya'da büyük bir skandal daha yaşandı. PKK destekçileri bu kez, Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal etti.

THY kontuarlarını da işgal ettiler



Öte yandan, Almanya Frankfurt Havalimanı'nda terör örgütü YPG/PKK yandaşları THY kontuarlarını işgal etti. Terör yandaşları Türk vatandaşlarına hakaret edip saldırırken, Alman polisi bu duruma seyirci kalmakla yetindi.

Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, terör yandaşlarının saldırılarına tepki gösterdi.

Havaalanı polisinin tavrını da eleştiren Ceyhun, "PKK ve SDG terör örgütleri mensupları, Frankfurt Havalimanı'nda THY online işlem gişelerini bastı. Polis sadece seyrediyor. Terör propagandası ne zamandır serbest?" ifadelerini kullandı.

İtalya'da da çirkin saldırı

Terör örgütü PKK yandaşları Pisa Havalimanı'nda Türkiye'ye dönmeye hazırlanan vatandaşlarımıza saldırdı. THY standını kapatan terörist destekçilerine polis ve havalimanı idaresi müdahalede bulunmadı.

Bir Türk vatandaşı, Pisa Havalimanı'nda yaşanan saldırıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği'ni etiketleyen vatandaş, "Çocuğum olmasına rağmen üzerimize yürüdüler. Ülkemize hakaret ediyorlar ve uçuşumuzu engelliyorlar. Bakanlığımız lütfen müdahale etsin." ifadelerini kullandı.