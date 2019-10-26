HDP'den Millet İttifakı'na sitem dolu mesaj

Terör örgütü YPG'ye Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren HDP, Millet İttifakı'nın kendilerini yalnız bıraktığına dikkat çekerek sitem dolu mesajlar yolladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olarak görülen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör propagandası yapan bir medya kuruluşuna Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na, Meclis'ten HDP hariç tüm partiler destek vermişti.

Bilindiği üzere Mehmetçik'in operasyona başladığı ilk günden itibaren hem Millet İttifakı'ndan hem de diğer muhalif kesimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları gelmişti. Bu tablodan rahatsız olan HDP'li Pervin Buldan, CHP'ye 'ittifak' kurduklarını hatırlatarak tehdit etti.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı CHP ve İyi Parti'nin yanında saf tutarak, Millet İttifakı'na resmi olmasa da bazı bölgelerden aday çıkarmayarak destek veren HDP'den, Millet İttifakı'nın bozulduğuna yönelik açıklamalar geldi.