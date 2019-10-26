HABER /  HDP

HDP'den Millet İttifakı'na sitem dolu mesaj

Terör örgütü YPG'ye Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren HDP, Millet İttifakı'nın kendilerini yalnız bıraktığına dikkat çekerek sitem dolu mesajlar yolladı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olarak görülen HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör propagandası yapan bir medya kuruluşuna Millet İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na, Meclis'ten HDP hariç tüm partiler destek vermişti.

Bilindiği üzere Mehmetçik'in operasyona başladığı ilk günden itibaren hem Millet İttifakı'ndan hem de diğer muhalif kesimlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları gelmişti. Bu tablodan rahatsız olan HDP'li Pervin Buldan, CHP'ye 'ittifak' kurduklarını hatırlatarak tehdit etti.

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na karşı CHP ve İyi Parti'nin yanında saf tutarak, Millet İttifakı'na resmi olmasa da bazı bölgelerden aday çıkarmayarak destek veren HDP'den, Millet İttifakı'nın bozulduğuna yönelik açıklamalar geldi.

"SİZİN İÇİN BİRÇOK BÖLGEDEN ADAY ÇIKARMADIK"

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı'na göndermede bulunarak “Biz, Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır.” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kanal İstanbul projesi kaç yılda kaç paraya bitirilecek?
Putin Güvenlik Konseyi'ni acil koduyla topladı! Soçi Mutabakat'ı alarmı
ABD Suriye'deki petrol bölgelerine takviye askeri güç gönderdi
Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı? sorusuna Erdoğan'dan çarpıcı yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a: Mesaj alındı mı?
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl beratı
ÖNCEKİ HABERLER
Ali Koç: Kenan Evren Lisesi’nin devri gerçekleşti
Burak Yılmaz Galatasaray derbisinde oynayacak mı
Sivasspor Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi
Galatasaray galibiyetle başladı
Temelli'den dikkat çeken açıklama: 6-7 Eylül'ü araştırma önergemiz reddedildi
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Yorumlar 10 yorum