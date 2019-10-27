Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı'dan kritik Galatasaray uyarısı

Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, takımla yaptığı konuşmada oyuncularının sahada varını yoğunu ortaya koymasını istedi.

Avrupa'da aldığı Braga mağlubiyetinin ardından istifa etmesi istenen ancak takımda kalacağını açıklayan Abdullah Avcı, bugün en kritik sınavına çıkacak.

Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yaparak, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta, Teknik direktör Avcı, derbi öncesi tüm takımı uyardı.

Deneyimli hoca, eksikliklerin asla bahane sayılmayacağı bir maça çıkacaklarını ve tüm takımın buna göre sahada varını yoğunu ortaya koymasını istedi.

Başka seçeneğimiz yok

Kendi kariyeri açısından da en kötü sezonlardan birini yaşayan Abdullah Avcı'nın, "Bizim uzun süredir elde etmeye çalıştığımız galibiyet serisinin başlangıcını Galatasaray karşısında yapmalıyız. Böylesine bir galibiyet üzerimizdeki tüm olumsuzlukları dağıtabilir. Camianın bütünleşmesi açısından çok önemli bir fırsat var önümüzde. Çıkıp kazanalım. Başka bir seçeneğimiz yok" dediği öğrenildi.

Geçmiş geçmişte kaldı

Yaşanan şanssızlıkların konuşulmaması gerektiğini de dile getiren deneyimli hocanın, "Sadece teknik anlamda zorluk derecesi yüksek bir maça değil, aynı zamanda psikolojisi de zor olan bir sınava çıkacağız. Ben sizlerin tüm bu olumsuzluklara, iyi oynayarak son vereceğinize inanıyorum. Son maçta penaltımız gol olsa bugün derbiye çok daha moralli çıkabilirdik. Fakat o maç ayrı, derbi ayrı. Galatasaray maçına bu gözle bakın. Geçmiş, geçmişte kaldı. Derbi galibiyeti tüm camiayı bir arada daha da sıkı tutacaktır. Size güvenim tam" ifadelerini kullandığı kaydedildi.