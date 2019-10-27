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Putin'den Sisi esprisi: Maaşımın bir kısmını ona vermem gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de düzenlenen 1. Rusya-Afrika Zirvesi’nin eş başkanlığını yapan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye teşekkür ederek, "Maaşımın bir kısmını ona vermem gerekiyor" esprisini yaptı.

Rusya-Afrika Zirvesi’nde konuşan Putin, "Cumhurbaşkanı Sisi’ye verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hiç abartısız şunu söylemek istiyorum, Mısırlı dostlarımızın desteği olmasaydı, bugünkü zirve, en azından bugün çalıştığımız şekilde muhtemelen olmazdı" ifadelerini kullandı.

Rus lider, "Ayrıca gördüğünüz gibi bugün gün boyunca yanımda oturuyor ve işimde bana yardım ediyor. Maaşımı onunla paylaşmam gerekecek" esprisini yaptı.

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