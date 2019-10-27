Kış saati uygulamasına geçildi mi? 27 Ekim 2019 Pazar şu an saat kaç?

27 Ekim Pazar sabahı uyanan bazı vatandaşlar şaşkınlığa uğradı. Mobil telefon ve bilgisayarlarında güncellemeleri açık olanların saatleri bir saat geri alınınca saatin kaç olduğu konusunda kafalar karıştı.

Yaz saati uygulamasının sona ermesiyle birlikte, Avrupa kış saatine geçiş yapıyor ve saatler 1 saat geri alınıyor. Türkiye'de ise yaz saati uygulaması devam ediyor. Türkiye'de, mobil telefonlar ve bilgisayarlarda güncellemelerin açık olması ise saatlerin otomatik olarak 1 saat geri alınmasıyla kafa karışıklığına neden oluyor. Türkiye'de 'saat kaç', 'saatler geri alındı mı?' sorusu da sosyal medyada kullanıcıların en çok sorduğu sorular arasında.

"Şu an saat kaç?"

Bu nedenla kafa karılıklığı yaşanacak. Sabah erken saatte yola koyulacak olan vatandaşlar şimdi "Şu an saat kaç?" sorusuna cevap arıyor.

Türkiye'de saatler geri alındı mı?

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Yaz ve kış saati uygulaması nedir?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır'ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit'in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.

Sosyal medyada 'saat kaç?' sorusu soruluyor

Öte yandan bazı telefonların saatleri geri alması nedeniyle 'Türkiye'de saat kaç sorusu?' sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok kullanıcı akıllı telefonun azizliğine uğrayarak saatin kaç olduğunu karıştırdı.