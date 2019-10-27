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Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi parolası belli oldu!

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği futbolu ortaya koyamayan Galatasaray, Avrupa'da yara alan Beşiktaş'a konuk oluyor.

Derbi öncesi 3 puana kilitlenen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kötü gidişe Beşiktaş maçında dur demek istiyor. Bu nedenle futbolcularından Beşiktaş'ı yenmelerini isteyen Terim'in "Bu maç, camiadan özür maçımız olacak" dedi.

Fatih Terim'in takıma yaptığı konuşmada, "Sezon başından bu yana kalitemizin çok altında kaldık. Artık derbide yeni bir başlangıç yapmalıyız. Eğer kazanırsak zirveye doğru bir adım daha atarız" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

Çıkarken top kaybı yok!
Terim'in dünkü idmanda futbolcularına dar alanda pas ve baskıdan çıkma çalışması yaptırdığı öğrenildi. Tecrübeli hoca, orta alan oyuncularına "Çıkarken kayıp yok" talimatını verdi.

Babel eski takımına karşı
Öte yandan Galatasaray'ın en büyük hücum silahlarından Ryan Babel bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Hollandalı yıldız 10 ay sonra bu kez Sarı-Kırmızılı formayla Vodafone Park'ın çimlerine adım atacak.

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