Beşiktaş Galatasaray derbisinde kritik eşleşmeler
Süper Lig'de yarın oynanacak kritik Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde iki takımın maç içinde fark yaratabilecek oyuncularının istatistikleri dikkat çekiyor.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Vodafone Park, Beşiktaş ve Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da oynanacak önemli bir derbiye daha ev sahipliği yapacak. Avrupa'da ve ligde istediğini bulamayan iki takım bu maçtan galip ayrılıp hem moral kazanmak hem de zirveden daha da uzaklaşmamak istiyor. İki takımda, derbide önemli görevler üstlenecek oyuncuların bu sezon ligdeki istatistikleri dikkat çekiyor.
MUSLERA DAHA FAZLA KURTARIŞ YAPTI: Beşiktaş ve Galatasaray kalecilerinin istatistikleri karşılaştırıldığında; Loris Karius ligde 7 maçta 9 gol yerken, Fernando Muslera ise çıktığı 8 maçta kalesinde 8 gol gördü. Kalelerini üç maçta gole kapatan iki kalecinin aralarındaki farkı belirleyen unsur ise kurtarışları oldu. Karius maç başına 2.6 kurtarış yaparken, Muslera ise 3.3 kurtarış ile bu alanda Alman file bekçisinin önünde yer aldı.
LUYINDAMA HAVA TOPLARINDA FARK YARATIYOR: Dev derbide iki takımın savunmada güvendiği isimler ise Domagoj Vida ile Christian Luyindama olacak. Sarı-kırmızılılarda Luyindama'nın defansif istatistiklerde Vida'ya karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda Vida maç başına 0.6 top çalarken, Luyindama'da ise bu oran 1.0 olarak gerçekleşti. Top uzaklaştırmaya bakıldığında; Hırvat stoper maç başına 1.9, Luyindama ise 3.9'lık ortalamayı yakaladı. Hava toplarında da Demokratik Kongolu oyuncunun Vida'ya ciddi bir üstünlüğü söz konusu. Luyindama maç başına kazandığı 4.7 hava topuyla bu alanda ligde savunma oyuncuları arasında ilk sıraya yerleşirken, Vida ise 2.0'de kaldı
ORTA ALANDA İKİ DİNAMO: ATIBA-NZONZI: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın geçen perşembe günü oynadığı Braga maçında forma giymeyen Atiba Hutchinson, derbide teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden biri olacak. Galatasaray'da ise Lemina'nın sakatlığı ve Seri'nin performansının beklenilenin altında kalmasından dolayı deneyimli teknik adam Fatih Terim'in bu bölgedeki en büyük kozu Nzonzi. İki futbolcunun istatistikleri ise şöyle: Atiba maç başına 1.2 top kaparken, Nzonzi ise 1.1 top kapma ile oynuyor. Abdullah Avcı'nın pasa dayalı oyununda Atiba maç başına 58.2 isabetli kısa pas yaparken Nzonzi ise 66.1 ile mücadele ediyor. Bu alanda Nzonzi ligde 2'nci sırada yer alırken Atiba ise 5'inci durumda. Diğer taraftan, Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu toplam pas sayısında yüzde 91,3, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Nzonzi yüzde 89,6 başarı yakaladı. Uzun toplarda Atiba maç başına 0.6 oranında başarı kaydetti. Nzonzi ise 4.1'lik başarı oranıyla açık ara önde bulunuyor.