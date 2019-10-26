Beşiktaş Galatasaray derbisinde kritik eşleşmeler

ORTA ALANDA İKİ DİNAMO: ATIBA-NZONZI: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın geçen perşembe günü oynadığı Braga maçında forma giymeyen Atiba Hutchinson, derbide teknik direktör Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden biri olacak. Galatasaray'da ise Lemina'nın sakatlığı ve Seri'nin performansının beklenilenin altında kalmasından dolayı deneyimli teknik adam Fatih Terim'in bu bölgedeki en büyük kozu Nzonzi. İki futbolcunun istatistikleri ise şöyle: Atiba maç başına 1.2 top kaparken, Nzonzi ise 1.1 top kapma ile oynuyor. Abdullah Avcı'nın pasa dayalı oyununda Atiba maç başına 58.2 isabetli kısa pas yaparken Nzonzi ise 66.1 ile mücadele ediyor. Bu alanda Nzonzi ligde 2'nci sırada yer alırken Atiba ise 5'inci durumda. Diğer taraftan, Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu toplam pas sayısında yüzde 91,3, Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Nzonzi yüzde 89,6 başarı yakaladı. Uzun toplarda Atiba maç başına 0.6 oranında başarı kaydetti. Nzonzi ise 4.1'lik başarı oranıyla açık ara önde bulunuyor.