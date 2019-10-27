Beşiktaş Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Dev maçta kritik eksiklikler var

Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne olacak. Bu sezon istediğini elde edemeyen Galatasaray ve Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi muhtemel 11'ler ve bilmeniz gerekenler...

Beşiktaş Galatasaray derbisi, Fatih Terim'in ve Abdullah Avcı'nın takımdaki gelecekleri için oldukça önemli bir maç olacak. İki teknik adam için de istifa sesleri tribünlerden yükselirken derbi galibiyeti, ikisinden birine ilaç gibi gelecek.

Şampiyonlar Ligi’nde umduğunu bulamayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde henüz puan alamayan Beşiktaş'a, saat 19:00'da konuk olacak. Peki maç öncesi takımlarda hangi oyuncular sakat hangi oyuncular cezalı? Takımların muhtemel 11'leri neler? İşte dev derbi öncesinde bilmeniz gerekenler...

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Caner, Lens, Güven.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone.

Beşiktaş'ta eksikler dönüyor

Avrupa Ligi'nde Gökhan Gönül, Douglas, Victor Ruiz, Dorukhan, N’Koudou, Diaby ve Burak Yılmaz gibi tam 7 as oyuncusundan yararlanamayan Siyah-Beyazlılar’da derbi öncesi sevindirici gelişmeler yaşandı.

Galatasaray maçının son hazırlığını dün akşam yapan Kartal’da sağ bek Gökhan Gönül, stoper Ruiz ile kanat oyuncuları N’Koudou ve Diaby de çalışmada yer aldı. Ayrıca Burak Yılmaz, iğne ile de olsa oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Falcao oynamayacak gibi görünüyor

Durumu belirsizliğini koruyan Falcao'nun Beşiktaş karşısında oynaması zor görünüyor. Sofiane Feghouli'nin ise özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

Emre Akbaba ve Ömer Bayram ise sakatlıkları nedeniyle maçta yer almayacak.

Kırmızı ve sarı kart durumu

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki rekabette son 30 lig maçında hakemler sadece 6 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 30 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 158 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 83, Galatasaray'dan ise 75 futbolcu sarı kart gördü.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.