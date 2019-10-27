Balinanın kusmuğu karaya vurdu fiyatını duyanlar şaşkına döndü

Güneydoğu Asya ülkelerinden balıkçılığın yaygın bir şekilde yapıldığı Tayland'dan çok ilginç bir haber geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir balıkçı, değeri 321 bin dolar (Yaklaşık 2 milyon TL) olarak hesaplanan balina kusmuğu buldu. İlk bakışta ne olduğunu anlamayan balıkçı, beraberindeki arkadaşları, kusmuğun değerinin 2 milyon TL'ye tekabül eden 321 bin dolar olduğunu öğrenince donup kaldı.