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CHP'li Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsünden okuduğu belalara HDP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı beddualı konuşma gündeme bomba gibi düşmüştü. O beddualara HDP'den tepki geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda bela okumuş Osman Öcalan'a TRT'de açıklama yaptırılmasına, Dolmabahçe'de HDP'yle mutabakat imzalanmasına ve Salih Müslim'in karşılanmasına tepki göstermişti.

HDP kızgın

Veli Ağbaba'nın bu açıklamalarını paylaşan geçmiş dönem HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp; "Siyaset bir günlük, bir aylık değil HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı! Ayrıca mevcut iktidarı eleştirmek adına kimi zaman sözler söyleme gibi bir davranışa düşmeyin zira mevcut hukuksuzlukların bir fiil ortağısınız!" yorumunu yaptı.

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