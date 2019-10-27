Şota Arveladze Özbekistan'da tarih yazdı! İki kupa birden

Bir dönem Türkiye'de teknik direktörlük yapan Şota Arveladze, Özbekistan'da çalıştırdığı Pakhtakor takımıyla Özbekistan Kupasını da kazandı.
Özbekistan Süper Ligi'nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupasını da kazanan Taşkent ekibi Pakhtakor, finalde AGMK takımı ile karşılaştı.
Maçı 3-0 kazanan Pakhtakor, 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etti.
Ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın rakibi Lokomotiv'i 21 puan geride bırakan Pakhtakor, 62 puanla zirvede yer alıyor.
Geçen sezon finalde kaybetmişti
Şota yönetiminde geçen sezonu ligde ikinci sırada tamamlayan Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde karşılaştığı AGMK'ye 3-1 yenilerek kupayı kazanamamıştı.
Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.