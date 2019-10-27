Derbide oynamak istiyordu! Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz kararı belli oldu

Sezon başından beri sakatlıkla boğuşan Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Burak Yılmaz, Galatasaray maçında oynamak istediğini hocasına iletti ancak Abdullah Avcı, milli oyuncuyu reddetti.

İğne ile de olsa eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele etmek istediğini teknik ekibe ileten Burak Yılmaz, Abdullah Avcı'dan onay alamadı. Avcı'nın, "Bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Seni riske atamam." dediği öğrenildi.

Avcı, ayrıca Burak Yılmaz'ın halinden anladığını belirterek "Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" cevabını verdi.

Burak yoksa Güven var

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Burak'ın yerinde forvette Güven Yalçın'a görev vermesi bekleniyor.

Peki Abdullah Avcı nasıl 11'le sahaya çıkacak? İşte Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki Muhtemel 11'i...



Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Ljajic, Caner, Lens, Güven.

Eksikler bir bir çalışmalara başlamıştı

Öte yandan Galatasaray maçının son hazırlığını dün akşam yapan Beşiktaş'ta sağ bek Gökhan Gönül, stoper Ruiz ile kanat oyuncuları N’Koudou ve Diaby de çalışmada yer almıştı.