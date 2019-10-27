Çorum'da korkunç olay! Eski astsubay göl kenarında ölü bulundu

Bir baraj gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 42 yaşındaki eski astsubayın, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki baraj gölü kenarında, eski astsubay Engin Ç.'nin (42) cansız bedeni, çevredekiler tarafından bulundu.

Yanında tabancayla bulundu

Boğazkale ilçesindeki İbikçam Baraj Göleti kenarında, bugün bir erkek cesedi olduğunu görenler jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma, cesedin 6 yıl önce TSK'dan ayrılan astsubay Engin Ç.'ye ait olduğunu tespit etti. Başında kurşun izi, yanında tabanca bulunan Engin Ç.'nin, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedeni morga kaldırılan Engin Ç.'nin kesin ölüm nedeni, otopsiyle ortaya çıkacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.