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Arsenal'in hocası Emery kadro dışı kalan Mesut Özil hakkında ilk kez konuştu

İNGİLTERE Premier Lig'inin köklü kulübü Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıkladı.

Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, bu kararın stratejilerinin sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." ifadelerine yer verdi.

Son 5 maçta kadroda değil
Arsenal'ın son 5 maçında kadroya giremeyen 31 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu sezon lig ve İngiltere Lig Kupası'nda birer kez forma giydi.

mesut özil

Premier Lig'de 9 maçta 15 puan toplayan Arsenal, bugün Crystal Palace'ı konuk edecek.

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