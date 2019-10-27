Dünya Trump'ın tweet'ini konuşurken operasyonun görüntüleri ortaya çıktı!

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tweetinin ardından ABD basını, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Suriye’de öldürüldüğünü iddia etti. AA operasyonun görüntülerini paylaştı.

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'den gelen habere göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı.

İlk çatışma 1,5 saat sürdü

Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı.

Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

İkinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

Ne olmuştu?

Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Çok büyük bir şey oldu" diye paylaşım yapmış ardından ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydedilmişti.

Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.

İran ve Irak'tan açıklama

Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ilk açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi. ABD'nin DEAŞ lideri Bağdadi'ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonu ile ilgili olarak Türkiye'ye bilgi verilmediği iddiaları sosyal medyada yer alıyordu.