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Trabzonspor'da sakatlık şoku! 2 yıldız Başakşehir maçında oynamayacak

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'da Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a götürülmedi.

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında 28 Ekim Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 2 oyuncudan kötü haber geldi.

Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna alınmayarak İstanbul götürülmedi.

Kulüpten açıklama geldi
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ alt baldırında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilen Abdulkadir Parmak ile sağ uyluk ön adalesinde gerilme problemi yaşayan ve bugün yapılan antrenmana katılmayan Obi Mikel ağrılarının devam etmesi nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosuna dahil edilmedi." denildi.

obi mikel

Ekuban, Onazi ve Abdulkadir Ömür de yok
İngiliz golcü oyuncu Daniel Sturridge ise kamp kadrosunda yer alan isim oldu. Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Ekuban, Onazi, Abdülkadir Ömür de karoda yer almadı.

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