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Giresun’da korkunç yangın: Baba ile oğlu feci şekilde can verdi

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Üçtepeler beldesine bağlı Fındıcak Mahallesi’nde, Ahmet Çil’e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı.

Baba ile oğlu kurtarılamadı 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil’in (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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