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İstanbul Silivri'de bir deprem daha! Kandilli şiddetini açıkladı

İSTANBUL Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğü ilk olarak 3.4 olarak duyuruldu, daha sonra revize edildi.

İSTANBULul'da Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından bölgede sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Bugün, Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 13:18'de İstanbul'da Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli'den açıklama

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde ilk olarak 3.4 olarak duyuruldu, daha sonra 3.3 olarak revize edildi. Deprem, yerin 10.8 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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