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Amerikan Başkanı Trump'tan Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Washington'da beklenen açıklamayı yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Terör örgütü IŞİD Lideri Ebubekir el Bağdadi öldürüldü. Bağdadi çıkışı olmayan bir tünele girdi ve ağlayarak öldü. Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti" dedi.

"Bağdadi en önemli ulusal güvenlik önceliğimizdi" diyen Trump, "IŞİD''in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü" diye konuştu.

Trump, ABD askerlerinde bir kayıp yaşanmadığını söyledi.

'Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür ediyorum'

ABD olarak halifeliği yok ettiklerini söyleyen Trump operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a teşekkür etti.

Trump, "Tüm bunlar diğer ulusların da yardımıyla gerçekleşti. Türkiye'ye, Rusya'ya, Suriye'ye ve Irak'a teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu" dedi. 

Trump, ABD'nin operasyon için bölgeye gireceğinin Türkiye tarafından bilindiğini de aktardı. Türkiye oraya gireceğimizi biliyordu, zorluk çıkarmadı, harikalardı" ifadelerini kullandı.

Ruslara 'mutlu olacaksınız' dedik

Rusya'ya da bilgi verdiklerini belirten Donald Trump, "Ruslar neden geldiğimizi bilmiyorlardı, onlara 'mutlu olacaksınız' dedik. Onlara görevin ne olacağı söylenmedi ancak bilgi verdik" dedi.

Trump Suriye'deki tarafların haberdar edildiğini ancak Washington'dakilere özellikle 'sızıntı yaşanmaması' için bilgi verilmemesi uyarısında bulunduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağını açıklamıştı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermemişti.

Ancak Newsweek dergisi Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetleri'nce düzenlenen bir baskında öldürüldüğü iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump attığı tweette "büyük bir şey oldu" demiş ardından Pentagon'dan gelen açıklamada Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilmişti. ABD basınında da öldürüldüğü yönünde haberler çıkmış Irak ve İran'dan açıklamalar gelmişti.

Türkiye'den ise Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada operasyon öncesinde ABD ile görüşüldüğünü dile getirmişti. Ardından Anadolu Ajansı'ndan gelen görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.

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