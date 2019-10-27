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Nagehan Alçı'dan tepki çekecek sözler! YPG'nin siyasi kolunun güçlendirilmesi gerek

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması YPG ile ilgili tepki çekmeye müsait açıklamalarda bulundu. Alçı '''YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale getirilmesi gerek' dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Alçı, Barış Pınarı Harekatı'nın tartışıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında terör örgütü PKK/YPG hakkında gündem yaratacak bir değerlendirmede bulundu.

Alçı, "Biz Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarının neticesi olarak belki orta vadede YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamak gerekir" ifadelerini kullandı. 

Alçı konuyla ilgili tam olarak şunları söyledi;

"Sahaya baktığımızda YPG denen yapı öyle uzayda salınan, hiçbir sosyal temeli olmayan bir terör örgütü olarak tanımlanamaz. YPG’nin silahlı kanadı çok açık bir terör örgütüdür, Türkiye’ye yönelik bir tehdittir. Ama aynı zamanda Suriye’nin içinde bir sosyal gerçekliğe de tekabül ediyor. Biz Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarının neticesi olarak belki orta vadede önemli olan YPG’nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamaktır. Yani, YPG, PYD, Suriye’nin içinde bir gerçeklik olarak var ve olmaya da devam edecek” 

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