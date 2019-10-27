Vedat Muriç Inter'e mi gidecek? Menajeri resmen açıkladı

Adı bir süredir Inter'le anılan sarı lacivertli forvet Vedat Muriç'in menajerlik şirketi, konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

25 yaşındaki santrforun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, şu ana kadar Inter'den resmi bir teklif almadıklarını belirtti.

Şirket, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vedat Muriç, tam bir Premier Lig ve Serie A golcüsü. Gücü ve fiziksel özellikleriyle bu liglere mükemmel bir şekilde uyar. Bu özellikteki bir oyuncuyu bulabilmek şu anda çok zor."

"Skorer, inanılmaz güçlü, oyun görüşü çok iyi olan ve gol vuruşlarında son derece soğukkanlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Onun için Zlatan Ibrahimovic ile Robert Lewandowski'nin karışımı diyebilirim. Ancak onların sol ayaklısı ve daha iyi bir ayağa sahip olanı..."

Bazı kulüpler aradı

"Şu ana dek Inter'den resmi bir teklif almadık. Ancak size İngiltere, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve İtalya'dan bazı menajerler ve sportif direktörlerin bizi aradığını söyleyebilirim."

Fenerbahçe ne kadar istiyor?

"Fenerbahçe'nin olası bir transferde ne kadar bonservis talep edeceği ise net değil. Ciddi bir teklif gelirse bunu kulüp başkanına iletiriz ve taraflar pazarlıklara başlar. Muriç, ülkesi Kosova'da bir yıldız değil ama geleceğin kahramanı. Kendisi için asıl tebriği, onu keşfeden Rahman Kice hak ediyor. Biliyorsunuz, biz Almanya'da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oradaki sporcular müthiş bir disipline ve Avrupa kültürüne sahip."