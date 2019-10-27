Yeni Malatyaspor sahasında Kayserispor'u ezdi geçti

BtcTürk Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u biri penaltıdan olmak üzere attığı 4 golle yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan BtcTürk Yeni Malatyaspor 14. dakikaa Mitchell Donald'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu şekilde sona ererken, 77'de Yeni Malatyaspor lehine verilen penaltıyı Adis Jahovic gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı. 86'da ise Bifouma takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maçın bu skorla biteceği düşünülürken uzatma anlarında Kayserispor kalecisi Lung büyük bir hataya imza attı. Rumen kaleci kendisine verilen geri pasında topu ıskaladı ve fark 4'e çıktı.

Yeni Malatyaspor'un attığı 3. golden sonra, Adis Jahovic ve takım arkadaşları golü asker selamı vererek kutladı.

Bu skorla Yeni Malatyaspor puanını 16'ya yükseltirken, ligde galibiyeti bulunmayan Kayserispor ise 4 puanda kaldı.