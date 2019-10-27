HDP''li Oluç'tan ilginç yeni parti tespiti! Davutoğlu ve Babacan'la neden uğraşsınlar

AK Parti'den istifa eden eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti ile ilgili HDP'den ilginç bir tespit geldi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, AK Partili seçmenden yeni oluşumlara kayma olmayacağını öne sürdü.

Çok kısa zamanda tabelalarını asması beklenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yine AK Parti hükümetlerinde dışişleri bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı gibi önemli görevler yapan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partilerin oy potansiyelleri kamuoyunun merak ettiği konuların başında.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yeni oluşumların 'AK Partili seçmenden oy alır mı' şeklinde bir soruya ilginç bir değerlendirmede bulundu.

Yeni parti oluşumlarının, her koşulda iktidarı zayıflatacak adımlar olacağını öne süren Saruhan Oluç, bölgede AK Parti'den uzaklaşan seçmenlerin yeni partilere kayıp kaymayacağını, ortaya koyacakları politikaların belirleyeceğine işaret etti.

"Aslı varken yedeği ile neden uğraşsınlar"

Oluç, şunları söyledi;

Özgür bir siyaset anlayışlarına sahip olacaklar mı? Belirleyici olan budur. Yok, iktidar içinden çıkıp iktidarın bir başka versiyonu gibi davranacak olurlarsa bunun toplum açısından çok etkili bir sonuç yaratacağını düşünmüyorum. Aslı varken neden yedeği ile uğraşsınlar."

Diyarbakır'da Kürt vatandaşa Davutoğlu ismini sorduğunuzda vereceği cevap

Oluç, 2015'te bölgede PKK'ya yönelik başlayan "hendek operasyonları" sırasında başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na Kürt seçmenin tavrıyla ilgili bir soru üzerine de "Sokakta yürüyen bir Kürt vatandaşa Davutoğlu ismini sorduğunuzda vereceği cevap; Sur'un Toledo yapılması ve Cizre olacaktır. O unutulmadı. Kendisi de çıkıp herhangi bir açıklama yapmadı. Konuşursam iyi olmaz dedi ama konuşmadı" karşılığını verdi.