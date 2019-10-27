Göztepe Kasımpaşa maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa bu sonuçla 11 puana yükselirken Göztepe ise 9 puanda kaldı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında sağ kanattan Alpaslan Öztürk'ün yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koita'nın pasıyla Göztepe yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.
45+3. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Berkan Emir'in vuruşunda ön direkte Hafez'den seken top direğe de çarparak filelere gitti: 1-1
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısının bitiminin ardından sahanın ortasına giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
90+2. dakikada İlhan Depe'nin pasıyla topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 4-1
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Göztepe: 1 - 4 :Kasımpaşa
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Deniz Kadah), Halil Akbunar (Dk. 74 Yasin Öztekin), Mossoro, Jerome
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Quaresma (Dk. 88 İlhan Depe), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita (Dk. 74 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 76 Mustafa Pektemek, Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 45+3 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa) (İlk yarı sonunda)
Sarı kartlar: Dk. 16 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Beto, Dk. 63 Halil Akbunar, Dk. 67 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 25 Quaresma, Dk. 37 Sadiku, Dk. 85 Hajradinovic (Kasımpaşa)