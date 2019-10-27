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Kocaeli'de bir kişi sinir krizi geçirip cinsel organını kesti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti.

KOCAELİ’nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda; psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K., evde sinir krizi geçirdi.

A.K., bu sırada eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını kesti.

Yakınlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K., ilk müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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