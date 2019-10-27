Kocaeli'de bir kişi sinir krizi geçirip cinsel organını kesti

HDP''li Oluç'tan ilginç yeni parti tespiti! Davutoğlu ve Babacan'la neden uğraşsınlar

Bakan Ziya Selçuk: Şu tarihte şu rakam diye atama beklenilmesin

Soylu: Lanet bir dizi var 'Çukur' diye onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun