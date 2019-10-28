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Kastamonu'da tarihi konak yandı

Anadolu Ajansı

Kastamonu'da bir tarihi konak çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 

Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde kullanılmayan 2 katlı ahşap tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Karadere Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan ve konağın kullanılamaz hale geldiği yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için de çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarihi konağa giderek yetkilerden bilgi aldı.

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