Hakkari'den son dakika acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

HAKKARİ 'nin Yüksekova ilçesinden bir son dakika şehit haberi geldi. Yüksekova'dan gelen son dakika acı habere göre 23 Ekim 2019'da çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ekim 2019'da çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."