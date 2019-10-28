Türkiye nasıl itibar kaybetti? Süleyman Özışık tek tek açıkladı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği skandal mektuba yanıt verilmediği iddiasıyla itibar kaybettiklerini söyleyen muhalefetin, Türkiye'ye nasıl itibar kaybettirdiğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye ağır hakaretler ve tehditlerde bulunan Trump'ın mektubu gündemdeki yerini koruyor. Muhalefet partileri, mektuba güçlü bir cevap verilmediği gerekçesiyle ülkenin onurunun ayaklar altına alındığı görüşünde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, skandal mektubu 13 Kasım'daki ABD ziyaretinde yanında götürüp Trump'a göstereceklerini söylemesi muhalefeti tatmin etmedi.

Mektup tartışmalarına katılan Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Türkiye'nin dünya kamuoyu nezdinde nasıl itibar kaybettiğini "İtibar" başlıklı yazısında böyle anlattı:

"Türkiye Terör örgütlerini kendi topraklarında yetiştirdi"

"CHP'nin başındaki adam her hafta kürsüye çıkıp, "Türkiye bütün terör örgütlerini kendi topraklarında yetiştirip Suriye'ye gönderdi" diyerek kendi ülkesini karalarken ülkenin itibarı akıllarına gelmiyor...

"Turistlerin can güvenliği yok"

Yine CHP'nin başındaki adam ülke ülke dolaşıp, "Bizim ülkemize turist göndermeyin. Çünkü bizim ülkemizde bir diktatör var ve göndereceğiniz turistlerin can güvenliği yok" derken akıllarına itibar gelmiyor...

"15 Temmuz bir tiyatrodur"

Koro hâlinde, "15 Temmuz bir darbe girişimi değildir, bir tiyatrodur" diyerek Fetullah Gülen isimli teröristi meşrulaştırdıklarında akıllarına ülkenin itibarı gelmiyor...

"Türkiye sarin gazı üretiyor"

Kendi milletvekilleri, "Türkiye sarin gazı üretiyor" diyerek ülkesine iftira attığında, "Bir savaş olursa ben İran'ın saflarında yer alırım" dediğinde akıllarına Türkiye'nin itibarı gelmiyor...

"Türkiye Kürtlere soykırım uyguluyor"

1128 akademisyen "Türkiye'de etnik temizlik yapılıyor. Türkiye içerideki ve dışarıdaki Kürtlere soykırım uyguluyor. Birleşmiş Milletleri Türkiye'ye askerî operasyon yapmaya davet ediyoruz" derken akıllarına itibar meselesi gelmiyor...

"YPG meşru oluşumdur"

Kendileri ekran ekran dolaşıp, "YPG terör örgütü değildir, kendi ülkesini kurmaya çalışan meşru bir oluşumdur" derken ve Türk askerini "İşgalci" diye dünyaya anlatırken akıllarına itibar gelmiyor...

Hepsi bir anda itibar delini olup çıkıyorlar

HDP'li milletvekilleri sabah akşam Türk askerine "İşgalci", Türkiye'ye "Katil devlet, terör devleti, mafya devleti" diye iftiralar atarken akıllarına yine itibar gelmiyor...

Ama dünyanın "Manyak" dediği pırasa kafalı adam mektup gönderince bir anda itibar delisi olup çıkıyorlar."