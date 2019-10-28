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Kaç kişi tahliye olacak? MHP'li Fethi Yıldız'dan af açıklaması

Kamuoyunda büyük bir merak konusu olan, af düzenlemesi kapsamında tahliye olacak kişi sayısı hakkında MHP'den bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ‘Şartlı Ceza İndirimi’ kanun teklifinin yasalaşması halinde toplamda 129 bin kişinin tahliye olacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Twitter adresinden ‘Şartlı Ceza İndirimi' kanun teklifine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yıldız, “Şartlı ceza indirimi kanun teklifinin yasalaşması halinde, ilk etapta 93 bin kişi, zaman içinde 36 bin olmak üzere toplamda 129 bin kişi tahliye olur. 14 Eylül tarihi itibariyle cezaevinde toplam hükümlü ve tutuklu 284 bin 624 kişi bulunmaktadır. Ülkemizdeki adli hakikat budur” ifadelerini kullandı.

İşte Yıldız'ın o paylaşımı;

Ne olmuştu? 

MHP terör, Atatürk aleyhine suçlar, cinsel saldırı, soykırım, çocuk istismarı, devlete karşı suçlar hariç olmak üzere, 19 Mayıs 2018’e kadar işlenen suçlarda, bir kereye mahsus olmak üzere “5 yıl şartlı indirim” içeren yasa teklifi hazırlamıştı. Eylül 2018’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklife AK Parti, ‘af’ içerdiği için destek vermemiş, düzenleme yasalaşamamıştı. Teklifinin yasalaşması halinde 129 bin dolayında kişinin tahliye olacağını hesaplayan MHP, AK Parti’nin getireceği değişikliğe de, kendi teklifleri yasalaşmasa da destek vermeyi planlıyor.

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