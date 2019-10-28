Kritik karar öncesi dolar aşağı yönlü başladı Dolar kuru kaç para? 28 Ekim

Piyasaların bu hafta gündeminde ise FED'in faiz indirimi, ABD verileri ve Brexit var. Suriye konusu ve ABD ile ilişkiler başta olmak üzere uluslararası gelişmelerin de takip edileceği 28 Ekim haftasına kur 5.76 ile başlıyor.

Dolar/TL, Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere jeopolitik gelişmelere odaklı oynaklığını güvenli bölge üzerinde ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar sonrası geride bırakırken yeni haftaya Fed gündemiyle giriyor.

Dolar/TL jeopolitik risklerin azalması ve ateşkes haberleriyle Merkez Bankası'nın beklentinin üzerindeki 250 baz puanlık faiz indirimine rağmen 5.90 seviyesinden 5.75 - 5.80 bandına gerilemişti.

Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?

Dolar, yeni haftanın ilk günü 28 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7675 lira alış fiyatı, 5,7693 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,3910 lira alış fiyatı, 6,3939 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Fed'den faizi indirimi beklentisi

Son 2 toplantısında 50 baz puan faiz indiren Fed'in çarşamba günü sona erecek bu toplantısında da 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Fed açıklamalarında "döngü ortası ayarlama" olarak sigorta mahiyetinde açıklamasıyla yapılan indirimlere bir yenisinin eklenmesine dair beklenti yüzde 94'e çıktı. TCMB de geçen hafta değişen jeopolitik iklim ve piyasa koşullarıyla beklentilerin üzerindeki 250 baz puanlık faiz indiriminde bulunmuştu.

Piyasalar açısında Fed'in toplantısındaki asıl merak konusu ise QE olarak konuşulan parasal genişlemeye dair mesajlar olacak. Fed ismini koymasa da son toplantının ardından repo üzerinden piyasayı gecelik olarak fonlamaya başlamıştı. Fed'in kararı öncesi ABD büyüme rakamları ve istihdam raporu da öne çıkan diğer veriler.

Euro bölgesinde piyasaların gözlemlediği gelişmeler

Euro bölgesinde ise Draghi ve Lagarde'ın görev değişimi sonrası açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi izleniyor.

Piyasalardaki bir diğer önemli gündem maddesi ise Brexit. Bu hafta başında AB, Brexit ertelemesi üzerinde karar verecek. Başbakan Boris Johnson ise 31 Ekim çıkış tarihine kadar çıkış anlaşmasına parlamentodan onayı almakta başarısız olduktan sonra 12 Aralık için erken seçim hazırlığı yapıyor.