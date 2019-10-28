Gramla satılıyor altınla yarışıyor! Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL

Sebzeleri mevsiminde toplayıp, kuruttuktan sonra rafa dizdiğini belirten Yılmaz, "Her sebzenin kurusu olur. Salatalığın dahi kurusu olur diziler 20 lira. Ancak çiçek bamyanın kilogram fiyatı ise 200 lira. Şu ana kadar kiloyla satmadım ama zaten bir dizi içerisinde 100 gram var ve bu 3-4 pişirmelik yemek yapar" dedi.