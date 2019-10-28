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DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardeş kimdir? Telaferli Türkmen deniliyor

Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'in yeni lideri ilan edilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardeş'in Telaferli bir Türkmen olduğu iddia edildi.

Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından IŞİD’in yeni liderini belirlediği bildirildi. Newsweek'in haberine göre IŞİD, Bağdadi'nin haleflerinden birisini lideri olarak seçti.

Rudaw'ın Türkmen iddiası

Newsweek'in haberinde nerede doğduğu ve milliyeti hakkında açıklama yer almazken, Mesud Barzani'ye yakın Kürt sitesi Rudaw, söz konusu kişinin Türkmen olduğu iddiasını geçti. 

Haberde, örgütün yeni lideri olarak, yakın bir zamanda Bağdadi tarafından örgütün din işlerini yönetmesi için görevlendirilen Hacı Abdullah el-Afari lakaplı Abdullah Kardaş'ın belirlendiği bilgisi verildi.

Saddam zamanında orduda subaydı

Telafer doğumlu ve Türkmen kökenli olan Kardeş'in, Saddam Hüseyin zamanında orduda subay olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Hacı Abdullah el-Afari’nin örgütteki lakabının “yok edici” olduğu ve Bağdadi’yle birlikte 2003’te Irak’ta ABD tarafından tutuklandığı iddia ediliyor.

"Bağdadi bir kuklaydı"

Newsweek'e konuşan isimsiz bir istihbarat yetkilisi, "Bağdadi bir kuklaydı. Operasyonlarda veya günlük işlerde yer almadı" dedi.

Yetkili, "Bağdadi'nin tek yaptığı şey 'evet' ya da 'hayır' demekti; planlama değil" ifadelerini kullandı.

Trump açıklamıştı: DEAŞ'ın yeni liderini biliyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğünü tüm dünyaya duyurmuştu. DEAŞ'ın yeni lideri hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, "Bağdadi sonrası kim lider olacak ve nerede biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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