Bugün noterler açık mı 28 Ekim noter şubeleri kaça kadar çalışıyor?

Yarın yani salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 2019 yılında Cumhuriyet'in 96. yıllı kutlanacak ve 29 Ekim resmi tatil olacak. Peki 29 Ekim tatili ne zaman başlar, noterler bugün saat kaça kadar açık olacak? İşte 28 Ekim noter çalışma saatleri...

Resmi tatil olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yarın çoşkuyla kutlanacak. Ülkemizdeki resmi tatillerden biri olan 29 Ekim, yönetmeliğe göre 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 29 Ekim tatili 28 Ekim pazartesi saat 13.00'ten sonra başlayacak. Pazartesi günü yani 28 Ekim'de okullar öğleden sonra tatil olacak. Peki bankalar, noterler, PTT Kargo, kargo şubeleri ve noterler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak mı?

Bu sene 29 Ekim salı gününe denk geliyor. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlayan 29 Ekim tatili dolayısıyla devlet kurumlarında çalışan memurlar da öğleden sonra tatil olacak. Aynı zamanda liseler, ilkokul ve ortaokullar da 28 Ekim pazartesi öğleden sonra tatil olacak. Özel sektorde çalışanlar ise yıllık izinlerinden 1 gün kullanarak toplam 4 gun tatil yapma şansına sahip olabilirler. 30 Ekim çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek.

28 Ekim yarım gün mü tatil: Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim resmi tatil 4 gün olacak mı: 28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.

Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923 yılından bu yana kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı anlam ve önemi nedir? 1923 yılında neler oldu?

Cumhuriyet nedir: Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.

Cumhuriyet Bayramı nasıl ortaya çıktı: Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.

Cumhuriyet nasıl ilan edildi: 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.