Liverpool geriden geldi Tottenham'ı devirdi

Premier Lig'de Liverpool, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Tottenham'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier Ligi'in 10. haftasında Liverpool, Anfield Road'da Tottenham'ı ağırladı. Maça çok hızlı başlayan deplasman ekibi Tottenham, henüz 1. dakikada golcüsü Harry Kane ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda 52. dakikada Jordan Henderson ve 75. dakikada Mohamed Salah'ın penaltı golüyle Liverpool geri döndü ve 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmazken Kloop'un öğrencileri maçı 2-1 kazandı. 3 puanı hanesine yazdıran Kırmızılar, 28 puanla liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Manchester City'nin 6 puan önünde yer aldı. Premier Lig'de 3 haftadır kazanamayan Tottenham ise 12 puanda kaldı.