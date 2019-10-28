PSG Marsilya'yı gole boğdu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint Germain, Ligdeki 11. hafta maçında Marsilya'yı 4-0 yendi; üstüste 4. galibiyetini elde etti.

Fransa Ligi'nde üst üste 3. şampiyonluğunu kovalayan Paris Saint Germain (PSG), Marsilya engelini 4 golle geçti. Başkent temsilcisini galibiyete taşıyan golleri Icardi (10 ve 26), Kylian Mbappe (32,44) kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden PSG, puanını 27 yaptı ve Nantes'in haftayı yenilgiyle tamamlamasının ardından en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Marsilya ise 16 puanda kaldı.