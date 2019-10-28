HABER /  SPOR

PSG Marsilya'yı gole boğdu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint Germain, Ligdeki 11. hafta maçında Marsilya'yı 4-0 yendi; üstüste 4. galibiyetini elde etti.

Fransa Ligi'nde üst üste 3. şampiyonluğunu kovalayan Paris Saint Germain (PSG), Marsilya engelini 4 golle geçti. Başkent temsilcisini galibiyete taşıyan golleri Icardi (10 ve 26), Kylian Mbappe (32,44) kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden PSG, puanını 27 yaptı ve Nantes'in haftayı yenilgiyle tamamlamasının ardından en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Marsilya ise 16 puanda kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal karar! Artık dava ihbarnamesinin kapıya asılması yeterli
Rıdvan Dilmen: Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi
DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardeş kimdir? Telaferli Türkmen deniliyor
Kritik karar öncesi dolar aşağı yönlü başladı Dolar kuru kaç para? 28 Ekim
Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti
Kaç kişi tahliye olacak? MHP'li Fethi Yıldız'dan af açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Bugün noterler açık mı 28 Ekim noter şubeleri kaça kadar çalışıyor?
Liverpool geriden geldi Tottenham'ı devirdi
MSB acı haberi duyurdu! Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerimiz şehit oldu
Üniversiteler bugün öğleden sonra tatil mi olacak?
ÖSYM'nin yaptığı sınavların ücretleri cep yakıyor! Başkan Aygün maliyeti bu diyor
Mide bulandıran itiraf! Kadın dizisi oyuncusu Özge Özpirinçci şaşırttı
Yorumlar