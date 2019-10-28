HABER /  SPOR

La Liga'da Granada'dan 46 yıl sonra bir ilk

La Liga'da 10. hafta sonunda İsmail Köybaşı'nın formasını giydiği Granada, 46 yıl sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Granada, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 1-0 yendi. Granada'nın kadrosunda yer alan İsmail Köybaşı, Real Betis maçında yedek bekledi. 

La Liga'ya iki yıl aradan sonra bu sezon çıkan Granada, geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık tarihine ertelenmesiyle, 20 puanla haftayı lider kapatan Granada'yı 19 puanlı takımlardan Barcelona, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Sevilla izledi.  Endülüs bölgesinin takımı olan Granada, La Liga'da en az bütçeye sahip kulüpler arasında yer alıyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal karar! Artık dava ihbarnamesinin kapıya asılması yeterli
Rıdvan Dilmen: Bir tarafta sokak kedisi bir tarafta ev kedisi
DEAŞ'ın yeni lideri Abdullah Kardeş kimdir? Telaferli Türkmen deniliyor
Kritik karar öncesi dolar aşağı yönlü başladı Dolar kuru kaç para? 28 Ekim
Saadet Partisi'nin eski lideri Mustafa Kamalak'ın oğlu İYİ Parti'ye geçti
Kaç kişi tahliye olacak? MHP'li Fethi Yıldız'dan af açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
PSG Marsilya'yı gole boğdu
Bugün noterler açık mı 28 Ekim noter şubeleri kaça kadar çalışıyor?
Liverpool geriden geldi Tottenham'ı devirdi
MSB acı haberi duyurdu! Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askerimiz şehit oldu
Üniversiteler bugün öğleden sonra tatil mi olacak?
Kasım ayında hangi balık yenir? Aralık'ta lüfer balığı Ocak'ta çinekop lezzetli
Yorumlar