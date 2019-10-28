Tecavüzcü Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda Kayla Muller detayı

Türkiye'ye dönebilmesi için otobüs durağına bıraktılar

Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, çok sayıda Batılının kaçırıldığı bir dönemde, Suriye'nin uluslararası yardım kuruluşu çalışanları için güvenli olmadığına dikkat çekmiş; Mueller'in de Suriye'ye geleceği konusunda kendilerine bilgi vermediğini belirterek onu ertesi sabah Türkiye'ye dönebilmesi için bir otobüs durağına bırakmaya çalışmıştı.