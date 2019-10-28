Tecavüzcü Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda Kayla Muller detayı
SURİYE 'de düzenlenen operasyonda öldürülen IŞİD Lideri Bağdadi'nin operasyonuna Kayla Muller adı verildi. Kayla Muller Bağdadi'nin cinsel saldırısına maruz kalan ve hayatını kaybeden insan hakları savunucusuydu...
NBC kanalına konuşan O'Brien, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürüldüğü operasyona Kayla Muller'ın adını verdiğini söyledi. Örgütün 2013’te kaçırdığı Amerikalı yardım görevlisi Kayla Mueller’in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı biliniyor. Mueller 2015’te Rakka’da bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti.
Erkek arkadaşıyla birlikte sığınmacılara yardım ediyordu
Arizonalı bir insan hakları savunucusu ve insani yardım görevlisi olan Kayla Mueller, Aralık 2012'de Türkiye sınırında Suriyeli sığınmacılara yardım eden bir kuruluşta çalışmaya başlamıştı. Ağustos 2013'te, Suriyeli erkek arkadaşıyla birlikte Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün Halep'teki bir hastanesine internet bağlantısı kurmak üzere gitmişti.
Türkiye'ye dönebilmesi için otobüs durağına bıraktılar
Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, çok sayıda Batılının kaçırıldığı bir dönemde, Suriye'nin uluslararası yardım kuruluşu çalışanları için güvenli olmadığına dikkat çekmiş; Mueller'in de Suriye'ye geleceği konusunda kendilerine bilgi vermediğini belirterek onu ertesi sabah Türkiye'ye dönebilmesi için bir otobüs durağına bırakmaya çalışmıştı.
IŞİD her ikisini de rehin aldı
Araç bu sırada IŞİD tarafından pusuya düşürüldü. Mueller ve erkek arkadaşı olduğu sanılan Suriyeli bir erkek rehin alındı. IŞİD militanları Suriyeli erkeği sonradan serbest bıraksa da, 26 yaşındaki Mueller bırakılmadı.